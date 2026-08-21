Društvo

CELA SRBIJA "U CRVENOM"! Danas ne izlazite, ako ne morate: RHMZ aktivirao upozorenje na jak toplotni talas

В.Н.
V.N.

21. 08. 2026. u 07:15

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VREME će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo.

ЦЕЛА СРБИЈА У ЦРВЕНОМ! Данас не излазите, ако не морате: РХМЗ активирао упозорење на јак топлотни талас

Foto: AI Generated/Gemini

 Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni. Najviša temperatura od 36 do 40 °S, lokalno i do 42 °C.

Upozorenje na jak oplotni talas

Danas (21.08.) u celoj Srbiji, a sutra (22.08.) u centralnim, istočnim, jugozapadnim i južnim krajevima veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 36 do 40 °S, danas lokalno i do 42 °S.

Pad temperature sutra (22.08.) se očekuje na severu i zapadu Srbije, a u nedelju (23.08.) u svim krajevima.

U Beogradu još danas (21.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 38 °S, dok se za dane vikenda očekuje malo svežije vreme. Očekuju se i tropske noći sa najnižom temperaturom od 22 do 24 °S.

Cela Srbija u crvenom

Na teritoriji cele Srbije uključen je rveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenksih uslova.

Foto: Printskrin RHMZ

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom naredne sedmice (22-24.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u subotu (22.08.) i nedelju (23.08.) posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Od utorka (25.08.) promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature.

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