SRUŠIO SE AVION: Strahuje se da niko nije preživeo

MALI avion sa osam ljudi srušio se u udaljenom delu Aljaske i, prema najnovijim informacijama, niko nije preživeo.

Foto: printskrin/Jutjub/Flying with Rich

Komanda Aljaske potvrdila je pad aviona i navela da nema preživelih, prenosi Rojters.

Šef Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja za region Aljaske Klint Džonson, rekao je ranije da su u avionu bila dva pilota i šest putnika.

Avion Cesna 441, koja je poletela iz Ankoridža, bio je na putu ka radarskoj lokaciji Kejp Njuenham i srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD (FAA).

U objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Majk Danlivi rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spasavanja.

Senatorka Aljaske Liza Merkovski, u objavi na društvenim mrežama, izjavila je saučešće stanovnicima Aljaske.

- Pridružujem se stanovnicima Aljaske u izražavanju saučešća nakon što smo saznali da je pao avion u Kejp Njuenhamu. Aljaska se moli za one na tom letu, njihove voljene i tim kompanije Security Aviation - Merkovski, identifikujući let kao onaj obavlja kompanija Security Aviation, koja nudi čarter letove širom Aljaske.

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