Srbija

OKITILI SE BRONZOM NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Mladi šahisti iz Novog Sada, članovi reprezentacije Srbije, na prijemu kod gradonačelnika

Ljiljana Preradović

20. 08. 2026. u 14:45

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GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin primio je danas u Gradskoj kući mlade šahiste iz Novog Sada koji su, kao članovi reprezentacije Srbije, osvojili bronzanu medalju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu, održanom u Pardubicama u Češkoj.

ОКИТИЛИ СЕ БРОНЗОМ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: Млади шахисти из Новог Сада, чланови репрезентације Србије, на пријему код градоначелника

FOTO: Grad Novi Sad

 Bronzanu medalju u kategoriji open U12 osvojili su Leonid Ivanović, Nikola Adamović, Miloš Pasula, Uroš Perunović i Matija Arsenijević. Na prvenstvu je učestvovalo 66 ekipa i 220 igrača koji su predstavljali svoje nacionalne saveze.

Gradonačelnik Mićin čestitao je Novosađanima Leonidu Ivanoviću, Nikoli Adamoviću i Milošu Pasuli na njihovom uspehu i izuzetnom rezultatu kojim su Srbiju i svoj grad učinili ponosnim.

FOTO: Grad Novi Sad

- Ponosan sam što su mladi Novosađani deo ovog velikog uspeha srpskog šaha. Ova medalja je rezultat njihovog znanja, rada, upornosti i borbenosti, ali i podrške njihovih porodica, trenera i Šahovskog saveza Srbije. Ostvarili su zaista veliki uspeh koji će im, siguran sam, služiti dalje kao podstrek da nastave da sanjaju velike snove i postavljaju sebi još veće ciljeve - rekao je gradonačelnik Mićin.

FOTO: Grad Novi Sad

On je istakao da će Grad Novi Sad nastaviti da podržava mlade sportiste i stvara uslove za njihov dalji napredak.

FOTO: Grad Novi Sad

- Novi Sad s ponosom nosi titulu Evropskog grada sporta 2026. godine, a uspesi poput ovog najbolje pokazuju šta ta titula treba da znači - da ulažemo u mlade, prepoznajemo njihov talenat i podržavamo ih na putu ka velikim rezultatima. Leonide, Nikola, Miloše, vaš grad je ponosan na vas - poručio je Mićin.

Prijemu u Gradskoj kući prisustvovali su i članica Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved, predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i roditelji mladih šahista.

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