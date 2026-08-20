ATAK NA HIDRANTE: Građani Kikinde upozoreni da ne kradu vodu, jer prete kazne

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu „Kikinda“ upozorilo je na pojavu krađe vode iz vodovoda, jer su njihovi radnici na području grada i naseljenih mesta više puta zatekli hidrante na kojima postoje jasni tragovi neovlašćenog korišćenja, odnosno točenja vode.

Foto: JP "Kikinda"

Da bi se ovo sprečilo, građani su upozoreni da to ne čine, jer je to prekrašj koji podleže kazni.

- Hidranti za vodu su deo sistema vodosnabdevanja i protivpožarne zaštite. Svako njihovo neovlašćeno otvaranje i korišćenje predstavlja zloupotrebu komunalne infrastrukture, može ugroziti funkcionisanje vodovodne mreže i umanjiti raspoloživost vode u slučaju vanrednih situacija – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Foto: JP "Kikinda" Česme u centru grada

Da bi se ovakve pojave sprečile JP „Kikinda“ nastaviće pojačani nadzor nad hidrantskom mrežom, a svako utvrđeno neovlašćeno korišćenje biće prijavljeno nadležnim organima i sankcionisano u skladu sa važećim propisima.

POPRAVLjENE ČESME

JP „Kikinda“ nedavno je popravilo javne česme sa pijaćom vodom u centru grada, na delu trga prema Gradskoj pijaci. Ponovo je u upotrebi i česma u Velikom, odnosno parku „Blandaš“. Iz pomenutog preduzeća pozvali su sugrađane da se odgovorno ponašaju prema ovoj javnoj imovini i da je čuvaju.