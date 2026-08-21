GOTOVO JE! Crvena zvezda danas dobija najveće pojačanje

NAKON trijumfa protiv Viktorije Plzenj nove sjajne vesti za navijače šampiona Srbije.

FOTO: N. Skenderija

Bamba Dijeng će biti novo pojačanje Crvene zvezde! Strelac 15 golova za Lorijen u Francuskoj prošle sezone, procenjen na 15.000.000 evra, stiže u srpski klub bez obeštećenja.

Pao je Dijeng zbog kolena na pregledima u Laciju i turskom Amedsporu, ali u Crvenoj zvezdi je uspešno prošao lekarski test.

Dieng-@crvenazvezdafk: domani la firma. Superate le visite mediche — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2026

Da su pregledi završeni uspešno javlja Đanluka di Marcio, a potpis ugovora predviđen je za petak.

Dieng je na Svetskom prvenstvu bio deo reprezentacije Senegala i nije ulazio igru, a u prošloj sezoni je na 25 utakmica za Lorijen u Francuskoj postigao je 15 golova.

Povrede su mu pravile probleme u karijeri, a videćemo kako će sve da izgleda u Crvenoj zvezdi.