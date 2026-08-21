GOTOVO JE! Crvena zvezda danas dobija najveće pojačanje
NAKON trijumfa protiv Viktorije Plzenj nove sjajne vesti za navijače šampiona Srbije.
Bamba Dijeng će biti novo pojačanje Crvene zvezde! Strelac 15 golova za Lorijen u Francuskoj prošle sezone, procenjen na 15.000.000 evra, stiže u srpski klub bez obeštećenja.
Pao je Dijeng zbog kolena na pregledima u Laciju i turskom Amedsporu, ali u Crvenoj zvezdi je uspešno prošao lekarski test.
Da su pregledi završeni uspešno javlja Đanluka di Marcio, a potpis ugovora predviđen je za petak.
Dieng je na Svetskom prvenstvu bio deo reprezentacije Senegala i nije ulazio igru, a u prošloj sezoni je na 25 utakmica za Lorijen u Francuskoj postigao je 15 golova.
Povrede su mu pravile probleme u karijeri, a videćemo kako će sve da izgleda u Crvenoj zvezdi.
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