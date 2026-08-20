Srbija

POMOĆ RODITELJIMA: Grad Požarevac zaključio sporazum sa privatnim vrtićima

Dušanka Novković

20. 08. 2026. u 10:36

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POŽAREVAC – Deca koja su ostala bez mesta u gradskim vrtićima na području Požarevca, i tokom 2026/2027. godine mogu se upisati u neki od privatnih vrtića.

ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА: Град Пожаревац закључио споразум са приватним вртићима

D.N.

To će biti moguće zahvaljujući sporazumu koji je Grad Požarevac zaključio sa svih pet privatnih vrtića, kroz javno-privatno partnerstvo. Ovaj vid saradnje uspostavljen je 2019. godine, kako nijedno dete ne bi ostalo bez mesta u vrtićima. Od 1. januara ove godine cena koju roditelji plaćaju i u gradskim i u privatnim vrtićima iznosi 4.800 dinara, dok se razlika do visine ekonomske cene koja je 24.000, plaća iz gradskog budžeta.

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