VODOSNABDEVANJE NA TERITORIJI JAGODINE: Više sela bilo bez vode
OVIH dana dešavaju se kvarovi na vodovodnoj mreži na teritoriji Jagodine, zbog čega pojedine gradske ulice i sela ostaju bez urednog vodosnabdevanja.
Zbog radova na glavnom vodomeru u Ribaru, i takom jučerašnjeg dana od jutarnjih sati bez vode su ostali potrošači u Ribaru, Rakitovu, Končarevu, Kočinom Selu, Novom i Starom Laništu, saopštili su iz JP „Standard“.
Iz ovog javnog preduzeća nadležnog za vodosnabdevanje najavili su tada i mogućnost kratkotrajnog zamućenja vode nakon što vodosnabdevanje bude ponovo uspostavljeno.
Preporučujemo
CEO ZRENjANIN BEZ VODE! Komunalci hitno saniraju kvar
19. 08. 2026. u 18:46
EKIPE NASTAVLjAJU DEŽURSTVA: Lokalizovana tri od četiri žarišta na Stolovima (FOTO)
19. 08. 2026. u 17:04
GORI NISKO RASTINjE: Buknuo požar i u ataru sela Bogutovac kod Kraljeva
19. 08. 2026. u 15:27
PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca
19. 08. 2026. u 14:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)