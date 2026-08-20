Srbija

VODOSNABDEVANJE NA TERITORIJI JAGODINE: Više sela bilo bez vode

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 08. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OVIH dana dešavaju se kvarovi na vodovodnoj mreži na teritoriji Jagodine, zbog čega pojedine gradske ulice i sela ostaju bez urednog vodosnabdevanja.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈАГОДИНЕ: Више села било без воде

Foto: Z. Rašić

Zbog radova na glavnom vodomeru u Ribaru, i takom jučerašnjeg dana od jutarnjih sati bez vode su ostali potrošači u Ribaru, Rakitovu, Končarevu, Kočinom Selu, Novom i Starom Laništu, saopštili su iz JP „Standard“.

Iz ovog javnog preduzeća nadležnog za vodosnabdevanje najavili su tada i  mogućnost kratkotrajnog zamućenja vode nakon što vodosnabdevanje bude ponovo uspostavljeno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TREBA DA KUVA I DA ĆUTI Ceca otkrila šta je za nju idealan partner - pevačica odgovorom napravila haos na mrežama

"TREBA DA KUVA I DA ĆUTI" Ceca otkrila šta je za nju idealan partner - pevačica odgovorom napravila haos na mrežama