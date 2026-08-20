VODOSNABDEVANJE NA TERITORIJI JAGODINE: Više sela bilo bez vode

OVIH dana dešavaju se kvarovi na vodovodnoj mreži na teritoriji Jagodine, zbog čega pojedine gradske ulice i sela ostaju bez urednog vodosnabdevanja.

Foto: Z. Rašić

Zbog radova na glavnom vodomeru u Ribaru, i takom jučerašnjeg dana od jutarnjih sati bez vode su ostali potrošači u Ribaru, Rakitovu, Končarevu, Kočinom Selu, Novom i Starom Laništu, saopštili su iz JP „Standard“.

Iz ovog javnog preduzeća nadležnog za vodosnabdevanje najavili su tada i mogućnost kratkotrajnog zamućenja vode nakon što vodosnabdevanje bude ponovo uspostavljeno.