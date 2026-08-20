TJUBING STAZA 365 DANA: Novi, atraktivni sadržaji na planini Goč poviše Kraljeva

Izgradnjom pokretne trake i sistema osvetljenja, tjubing staza na Goču, otvorena u decembru 2025. uskoro bi trebalo da bude potpuno opremljena i spremna za korišćenje tokom cele godine u punom kapacitetu.

G.Šljivić

Za realizaciju nastavka ovog projekta Ministarstvo turizma opredelilo je 25 miliona dinara, dok je Grad Kraljevo obezbedio dodatnih 18. U toku je tender za izvođača radova, a projekat bi, prema najavama, trebalo da bude završen do kraja ove godine.

- Najveća prednost novog sadržaja biće mogućnost korišćenja tjubing staze tokom svih 365 dana u godini, što će dodatno obogatiti turističku ponudu i povećati broj posetilaca. Posebna pažnja, posvećena je očuvanju prirodnog ambijenta. Staza je projektovana tako da minimalno utiče na prirodnu sredinu, pa Goč i dalje ostaje jedna od najmanje urbanizovanih planina u ovom delu Srbije, prepoznatljiva po čistom vazduhu i očuvanoj prirodi – kaže Igor Tešić, direktr Turističke organizacije Kraljevo.

G.Šljivić

Atraktivna tjubing staza na Goču za spust velikim gumama, nedaleko od ovdašnjeg Dečjeg odmarališta, ukupno je dugačka 92 metra, po čemu je druga u Srbiji.

G.Šljivić

- U sklopu unapređenja turističke ponude razmatra se izgradnja novih sadržaja, među kojima su adrenalin park, ziplajn i druge atrakcije namenjene posetiocima svih generacija, a koje neće narušiti ekološki divrzitet ove vazdušne oaze – naglasio je Tešić.

G.Šljivić