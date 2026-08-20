TJUBING STAZA 365 DANA: Novi, atraktivni sadržaji na planini Goč poviše Kraljeva
Izgradnjom pokretne trake i sistema osvetljenja, tjubing staza na Goču, otvorena u decembru 2025. uskoro bi trebalo da bude potpuno opremljena i spremna za korišćenje tokom cele godine u punom kapacitetu.
Za realizaciju nastavka ovog projekta Ministarstvo turizma opredelilo je 25 miliona dinara, dok je Grad Kraljevo obezbedio dodatnih 18. U toku je tender za izvođača radova, a projekat bi, prema najavama, trebalo da bude završen do kraja ove godine.
- Najveća prednost novog sadržaja biće mogućnost korišćenja tjubing staze tokom svih 365 dana u godini, što će dodatno obogatiti turističku ponudu i povećati broj posetilaca. Posebna pažnja, posvećena je očuvanju prirodnog ambijenta. Staza je projektovana tako da minimalno utiče na prirodnu sredinu, pa Goč i dalje ostaje jedna od najmanje urbanizovanih planina u ovom delu Srbije, prepoznatljiva po čistom vazduhu i očuvanoj prirodi – kaže Igor Tešić, direktr Turističke organizacije Kraljevo.
Atraktivna tjubing staza na Goču za spust velikim gumama, nedaleko od ovdašnjeg Dečjeg odmarališta, ukupno je dugačka 92 metra, po čemu je druga u Srbiji.
- U sklopu unapređenja turističke ponude razmatra se izgradnja novih sadržaja, među kojima su adrenalin park, ziplajn i druge atrakcije namenjene posetiocima svih generacija, a koje neće narušiti ekološki divrzitet ove vazdušne oaze – naglasio je Tešić.
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