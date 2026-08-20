HUMANI MEŠTANI: Akcija DDK u Podunavcima kod Vrnjačke Banje
U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u prostorijama Doma kulture u Podunavcima kod Vrnjačke Banje ukupno je prikupljeno 37 jedinica ove dragocene tečnosti.
Meštani ovog, kao i okolnih vrnjačkih sela, tako su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službom za transfuziju krvi VMA , a svi učesnici akcije nagrađeni su besplatnom ulaznicom za jedan od poznatih vrnjačkih bazena.
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