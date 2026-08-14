UGAŠEN POŽAR U MALOM RITU: Vatra stigla do Prečistača otpadnih voda, svi objekti odbranjeni

Požar, koji je danas oko 13 časova izbio u zaštićenom području Mali rit u Vršcu, blizu gradskog naselja, lokalizovan je nakon višesatne borbe vatrogasaca i radnika JKP „Drugi oktobar“. Oni će i dalje biti na terenu, kako bi reagovali u slučaju potrebe.

Foto: S.Ćosić

Prema nezvaničnim informacijama, plamen je krenuo sa divlje deponije iza romskog naselja Mali rit, baš kao prošlog leta, kada je u takvoj vatrenoj stihiji u potpunosti izgorela susedna ergela porodice Grujić.

Vatra je i sada bila na svega stotinak metara od njihovog imanja i okolnih kuća, ali su svi objekti uspešno odbranjeni.

Zbog vetra, koji je menjao smer, požar se brzo proširio do drugog kraja atara, gde se nalazi prečistač otpadnih voda. Zahvatio je veliku površinu suvog rastinja i vlažnih livada, pa je gust dim nadvijao grad, a ostaci gareži leteli i do najudaljenijih ulica.

Foto: S.Ćosić

Inače, porodica Grujić, koja se još nije oporavila od posledica lanjskog požara, pre mesec dana je iz bezbednosnih razloga pokrenula peticiju, kojom zajedno sa svojim komšijama i sugrađanima traže da nadležni spreče pojavu ovakvih požara na pomenutoj divljoj deponiji. Odgovor, kažu, još nisu dobili, niti su pokrenuti konkretni koraci.