Turizam

ZAŠTO SVE VIŠE TURISTA BIRA SRBIJU? Stranci su oduševljeni našom zemljom, a posebno ih privlači ovo

V.N.

15. 08. 2026. u 10:46 >> 22:38

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BEOGRAD i Novi Sad prednjače po posetama, a stranci sve više otkrivaju Zapadnu Srbiju, sela, jezera, nacionalne parkove i manastire.

ЗАШТО СВЕ ВИШЕ ТУРИСТА БИРА СРБИЈУ? Странци су одушевљени нашом земљом, а посебно их привлачи ово

Foto: J.Stojković

U prvih šest meseci 2026. godine registrovano je oko 3,2 miliona noćenja stranih turista, gotovo sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Trend povećanja očekuje se i 2027. godine, kada se u Srbiji održava Ekspo.

Faktor iznenađenja: Šta to stranci otkrivaju?

Većina gostiju dolazi sa skromnim ili neutralnim očekivanjima, uglavnom vezanim za noćni život, dobru hranu i povoljne cene.

Ono što ih zapravo fascinira jeste raznolikost na malom prostoru:

Netaknuta priroda: Klisure poput Uvca i Đerdapa, nacionalni parkovi i planine (Tara, Golija, Stara planina) koji deluju divlje i neistraženo.

Slojevita istorija: Spoj rimskog nasleđa (Feliks Romulijana, Viminacijum), srednjovekovnih manastira pod zaštitom UNESCO-a i specifične arhitekture.

Autentično gostoprimstvo: Kontakt sa lokalnim stanovništvom u seoskim domaćinstvima koji se ne može lažirati niti industrijski proizvesti.

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