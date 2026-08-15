ZAŠTO SVE VIŠE TURISTA BIRA SRBIJU? Stranci su oduševljeni našom zemljom, a posebno ih privlači ovo
BEOGRAD i Novi Sad prednjače po posetama, a stranci sve više otkrivaju Zapadnu Srbiju, sela, jezera, nacionalne parkove i manastire.
U prvih šest meseci 2026. godine registrovano je oko 3,2 miliona noćenja stranih turista, gotovo sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine.
Trend povećanja očekuje se i 2027. godine, kada se u Srbiji održava Ekspo.
Faktor iznenađenja: Šta to stranci otkrivaju?
Većina gostiju dolazi sa skromnim ili neutralnim očekivanjima, uglavnom vezanim za noćni život, dobru hranu i povoljne cene.
Ono što ih zapravo fascinira jeste raznolikost na malom prostoru:
Netaknuta priroda: Klisure poput Uvca i Đerdapa, nacionalni parkovi i planine (Tara, Golija, Stara planina) koji deluju divlje i neistraženo.
Slojevita istorija: Spoj rimskog nasleđa (Feliks Romulijana, Viminacijum), srednjovekovnih manastira pod zaštitom UNESCO-a i specifične arhitekture.
Autentično gostoprimstvo: Kontakt sa lokalnim stanovništvom u seoskim domaćinstvima koji se ne može lažirati niti industrijski proizvesti.
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