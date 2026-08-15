Fudbal

TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 23:01

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Argentinski teniser Tijago Tirante pobedio je Novaka Đokovića sa 2:1 (2:6, 6:4, 6:4) na startu mastersa u Sinsinatiju.

ТИРАНТЕ ШОКИРАО ЂОКОВИЋА! Аргентинац након преокрета славио против Новака у Синсинатију

Photo: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Đoković je relativno lako došao do prvog seta, da bi zatim usledili problemi. Već u drugom je osetio nelagodu i zatražio medicinski tajm-aut. Malo je "živnuo" u trećem odlučujućem setu međutim nedovoljno da bi savladao 14 godina mlađeg Argentinca.

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