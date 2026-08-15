NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

Najbolja srpska sportistkinja za 2025. godinu završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Birmingemu bez odličja.

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Topić je u kvalifikacijama bez većih problema preskočila normu koja je bila 191 centimetar, ali u finalu nije uspela da preskoči ni 188, rušila je lestvicu u sva tri pokušaja.

Srpkinja je prethodno lako preskočila početnu visinu od 183 centimetra.

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