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NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 22:11

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Najbolja srpska sportistkinja za 2025. godinu završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Birmingemu bez odličja.

НИШТА ОД МЕДАЉЕ: Ангелина Топић подбацила у финалу Европског првенства

FOTO: SAS

Topić je u kvalifikacijama bez većih problema preskočila normu koja je bila 191 centimetar, ali u finalu nije uspela da preskoči ni 188, rušila je lestvicu u sva tri pokušaja. 

Srpkinja je prethodno lako preskočila početnu visinu od 183 centimetra. 

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