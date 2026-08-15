NE TREBAJU MI NI MUZIČARI: Boban Rajović napravio delirijum u Trgovištu - Ovo vam neću zaboraviti (FOTO)

FOLK zvezda Boban Rajović priredio je veče za pamćenje na tradicionalnoj manifestaciji „Dani Pčinje“ u Trgovištu, gde je publika uglas pevala njegove najveće hitove.

Foto: Privatna arhiva

Iako se ovog leta sve češće govori o slabijoj posećenosti pojedinih nastupa, Rajović ističe da je to sastavni deo svake sezone.

- Toga je bilo i biće. Previše je muzike i kolega, a letnja sezona traje kraće. Podržavam sve kolege, svakome može da se desi da nastup ne bude posećen - rekao je pevač za "Večernje novosti".

Foto: Privatna arhiva

A onda je otkrio koliko ga je atmosfera u Trgovištu oduševila:

- Toliko su bili dobra publika da ja ovo neću nikada u životu zaboraviti. Nisu mi bili potrebni ni muzičari jer smo horski pevali moje najveće hitove. Hvala publici na još jednoj noći za pamćenje.