MUZIKA DO JUTRA: Završnica „Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji
Prvo veče drugog vikenda 19. „Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji proteklo je u znaku vrhunske elektronske muzike i pozitivne energije, a posetioci su do ranih jutarnjih sati uživali u nastupima svetskih zvezda među kojima su Loko Dajs, Pan-Pot, Sidni Čarls, Traumer i drugi poznati di-džejevi.
Večeras je na programu veliko finale festivala, a na „Fajer stejdžu“ nastupiće Džejmi Džons i Džozef Kaprijati u zajedničkom „b2b“ setu čime će, posle četiri festivalska dana tokom dva vikenda, biti spuštena zavesa na ovogodišnji „Lavfest“ u prestonici srpskog kontinentalnog turizma.
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