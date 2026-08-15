Srbija

MUZIKA DO JUTRA: Završnica „Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

15. 08. 2026. u 11:33

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Prvo veče drugog vikenda 19. „Lavfesta“ u Vrnjačkoj Banji proteklo je u znaku vrhunske elektronske muzike i pozitivne energije, a posetioci su do ranih jutarnjih sati uživali u nastupima svetskih zvezda među kojima su Loko Dajs, Pan-Pot, Sidni Čarls, Traumer i drugi poznati di-džejevi.

МУЗИКА ДО ЈУТРА: Завршница „Лавфеста“ у Врњачкој Бањи

Lavfest/B.Gaši

Večeras je na programu veliko finale festivala, a na „Fajer stejdžu“ nastupiće Džejmi Džons i Džozef Kaprijati u zajedničkom „b2b“ setu čime će, posle četiri festivalska dana tokom dva vikenda, biti spuštena zavesa na ovogodišnji „Lavfest“ u prestonici srpskog kontinentalnog turizma.

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