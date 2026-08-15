DOBRE VESTI: Kod Bujanovca pobedili vatru, vode bitku sa posledicama
Nakon skoro nedelju dana nadljudske borbe sa vatrenom stihijom, na teritoriji opštine Bujanovac više nema aktivnih požara, potvrđeno je iz lokalnog Štaba za vanredne situacije.
Svi požari su ugašeni, nigde više ne gori, vatra, međutim nužno je da ekipe i dalje budu na terenu i dežuraju zbog mogućnosti ponovnog izbijanja vatre.
Sada je prioritet popravka elektroenergetske mreže koja je pretrpela veliku štetu u požarima. Radnici EPS-a su na terenu, a zbog izgorelih bandera bez struje je deset sela.
Vanredna situacija koja je uvedena u noći između četvrtak i petka i dalje je na snazi.
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