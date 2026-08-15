Srbija

DOBRE VESTI: Kod Bujanovca pobedili vatru, vode bitku sa posledicama

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

15. 08. 2026. u 14:18

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Nakon skoro nedelju dana nadljudske borbe sa vatrenom stihijom, na teritoriji opštine Bujanovac više nema aktivnih požara, potvrđeno je iz lokalnog Štaba za vanredne situacije.

ДОБРЕ ВЕСТИ: Код Бујановца победили ватру, воде битку са последицама

Foto: Instagram/mupsrbije

Svi požari su ugašeni, nigde više ne gori, vatra, međutim nužno je da ekipe i dalje budu na terenu  i  dežuraju zbog mogućnosti ponovnog izbijanja vatre.

Sada je prioritet popravka elektroenergetske mreže koja je pretrpela veliku štetu u požarima. Radnici EPS-a su na terenu, a zbog izgorelih bandera bez struje je deset sela.

Vanredna situacija koja je uvedena u noći između četvrtak i petka i dalje je na snazi.

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