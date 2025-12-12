BESPLATANO UČLANJENJE: Kraljevački bibliotekari obeležavaju svoj Dan
Povodom 14. decembra, Dana bibliotekara Srbije, zaposleni u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu, kao i u biblioteci u Kulturnom centru „Ribnica“ odlučili su da svoje sugrađane tradicionalno počaste besplatnim učlanjenjem.
Besplatan upis u Narodnu biblioteku može se obaviti u ponedeljak 15. decembra od 8 do 12.30, kao i u utorak, 16. decembra, od 8 do 20 sati, na Pozajmnom ili Dečjem odeljenju ove ustanove. Osim toga, upis se može obaviti u istom vremenskom periodu i slanjem poruke na imejl:knjige036@gmail.com. uz navođenje ličnih podataka.
Besplstan upis zainteresovanim Kraljevčanima biće omogućen i u biblioteci Kulturnog centra „Ribnica“ u istoimenom kraljevačkom naselju, od 15. do 19. decembra, u periodu od 8 do 14 sati.
