PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PARAĆINU: Delovi grada sutra bez struje osam sati

ZBOG rekonstrukcije i redovnog održavanja niskonaponske mreže, narednih nekoliko dana dolaziće do obustave isporuke struje u više ulica u gradu, obelodanjeno je iz Elektrodistribucije Jagodina – Pogon Paraćin.

Foto: D. Novković

U petak, 12. decembra od 8 do 16 časova električne energije neće biti u ulicama Đurđevdanska i Prote Mateje Nenadovića, u Tekiji u delovima Ive Andrića i Grobljanske, te u Tekijskoj ulici i delu Cara Dušana.

Ekipe EDS nastaviće radove u ponedeljak, 15. decembra u istom terminu od 8 do 16 časova u istim ulicama.

Od 10 sati bez struje će biti i potrošači u ulicama Gavrila Principa i delovima Sinđelićeve, Stevana Sremca, Dragoslava Marinkovića i Jovana Dučića.