KALATES "POKOPAO" ŽELJKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!

Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.

Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u 15. kolu Evrolige.



"Uvek kada igraš protiv najvećeg rivala, dobijaš dodatnu motivaciju. Pobedili smo na prethodne dve utakmice. Mislim da smo spremni. Mislim da to možemo da iskoristimo, ovakve vrste utakmica mogu da promene sezonu i da ti daju dodatni podsticaj", rekao je Kalates u obraćanju novinarima.



On je istakao da bi podrška navijača dala dodatnu motivaciju košarkašima Partizana.

"Uvek ima uspona i padova. Ali za nas je najbitnije da budemo fokusirani. Mislim da će naši navijači biti uz nas protiv Zvezde i da će tako biti cele sezone i da će nam dati dodatnu motivaciju i da ćemo igrati sve bolje zbog njih", naveo je Kalates.



Grčki košarkaš je pohvalio privremenog trenera Partizana Mirka Ocokoljića.







On je naveo da je ekipa pokazala reakciju na poslednja dva meča.



"Mislim da smo pokazali reakciju u poslednje dve utakmice. Duga je sezona pred nama, ali sada je trenutak kada moramo da iskočimo", zaključio je Kalates.



Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa učinkom 5/9. Bruno Fernando, košarkaš Partizana / FOTO: Dubai Basketball



"Nadam se da ćemo da pobedimo, to je glavni cilj. Čuo sam mnogo o ovom meču, poznato je rivalstvo. Biće intenzivna utakmica sa obe strane. To je ono što očekujem, kao i da izađemo sa pravom energijom, igramo pred svojim navijačima, moramo da učinimo sve što možemo da pobedimo", rekao je košarkaš Partizana Bruno Fernando.







"Situacija na prošloj utakmici je bila kakva je bila. Ovo će biti slična, ali drugačija situacija. Igramo derbi i mislim da 100 odsto možemo da računamo na podršku navijača", dodao je Fernando.

