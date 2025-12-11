UKRAJINA JE VEĆ IZGUBILA OVAJ RAT! Potpredsednik Vlade Italije po prvi put javno progovorio protiv izdvajanja sredstava za vojnu po

RAT je izgubljen, izgovorio je prvi put italijanski potpredsednik Vlade i prvi čovek partije Liga Mateo Salvini. Nije slučajno ni što je to rekao u danu kada je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski boravio u Rimu, gde se sreo sa papom Lavom i premijerkom Đorđom Meloni, ocenjuju italijanski mediji.

Salvini je bez zadrške tvrdio da Italija ne treba više da izdvaja novac za oružje Ukrajini. Objasnio je da taj rat već koštao 300 milijardi dolara, a i američki predsednik Donald Tramp je rekao da u narednoj godini neće dati više ni novčić za taj sukob.

-Evropu bi kada bi nastavila da podržava ukrajinski otpor to koštalo 140 milijardi evra. Ja ne želim da se oduzme novac italijanskom zdravstvu da bi se nastavio rat koji je već izgubljen - rekao je Salvini.

Ovakav stav potpredsednika Vlade bio je alarm za izvršnu vlast u Rimu, jer do kraja ovog meseca treba da bude izglasan Dekret kojim se Vlada autorizuje, na još jednu godinu, da pošalje nove pakete pomoći oružja Kijevu, a da to ne mora da prođe glasanje u Parlamentu. Sada je ona pod znakom pitanja.

-Rusija je osvojila 700 kvadratnih kilometara teritorije samo u poslednjim sedmicama, dok Zelenski na silu hoće da pošalje u vojsku mlade koji beže. To su činjenice - saopštio je Salvini.

Salvinijev je utisak, koji je već više puta izgovorio, da “neko u Evropi, da bi spasao svoje mesto, nema interesa da mir postane konkretan, stoga što neko proizvodi oružje koje potom prodaje”.

-Pre nekoliko dana Makron je prodao 100 lovaca bombardera Zelenskom i oni služe za rat, ne za mir – precizirao je Salvinu.

Uprkos tome što Salvini gleda da otvori kanale sa Moskvom, njegova glavna tačka oslonca ostaje Tramp, posebno ovih dana, kada američki predsednik koristi opore tonove protiv Evrope.

-Njegova kritika, pretpostavljam, nije protiv italijanskih, nemačkih ili španskih građana, već je usmerena na vrh evropske birokratije, koju istinski prozivam godinama, a da nisam čekao Trampa, zaključio je Salvini.

Salvinijeva partija Liga nije ni na liniji ministra spoljnih poslova i potpredsednika Vlade Antonija Tajanija niti na onoj ministra odbrane Gvida Krosete koji nastavljaju sa zagovaranjem pomoći Ukrajini. Liga eksplicitno traži “ne oružje” i predlaže novi Dekret, ne usvajanje starog do Nove godine, “treba sačekati sa oružjem”.