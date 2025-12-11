Društvo

KRUNIDBENE INSIGNIJE KRALJA PETRA: Utvrđene za kulturno dobro od izuzetnog značaja

Predrag Stojković

11. 12. 2025. u 23:11

VLADA Republike Srbije usvojila je Odluku o utvrđivanju krunidbenih insignija kralja Petra Prvog Karađorđevića za kulturno dobro od izuzetnog značaja, imajući u vidu njihov poseban istorijski, umetnički i simbolički značaj za državni kontinuitet Srbije, saopšteno je iz Vlade.

Krunisanje kralja Petra

Kruna, skiptar, šar ili orb (kugla koja simbolizuje zemaljsku kuglu ili svet), porfira (svečana haljina) i kopča jedine su sačuvane kraljevske insignije u istoriji Srbije. Korišćene su u jedinom novovekovnom činu krunisanja srpskog vladara, a posebna je vrednost krune, izrađene od drške Karađorđevog topa, koja ima snažnu nacionalnu i simboličku vrednost jer povezuje period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti.

Autor nacrta i izvođači radova bili su istaknuti predstavnici umetničkih i zanatskih krugova svog doba, što predmetima daje i umetničko-istorijsku vrednost, a kontinuitet čuvanja, od kraljevskog dvora do muzejske zbirke, omogućava verodostojno dokumentovanje istorije srpske monarhije.

