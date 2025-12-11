UDARAC EVROVIZIJI: Pobednik iz 2024. Nemo vratio trofej, ovo je razlog

ŠVAJCARSKI umetnik Nemo, koji je pobedio na Evroviziji 2024. u Švedskoj, saopštio je danas da će vratiti svoj trofej u znak protesta protiv daljeg učešća Izraela na takmičenju, koje je već izazvalo bojkot pet zemalja.

Foto: Profimedia

-Kao osoba i kao umetnik, danas više ne mislim da ovaj trofej ima mesto na mojoj polici. Evrovizija tvrdi da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo svih ... Ali kontinuirano učešće Izraela, kada je nezavisna međunarodna istražna komisija UN zaključila da je došlo do genocida, pokazuje jasan sukob između ovih ideala i odluka koje je donela Evropska radiodifuzna unija (EBU), naveo je Nemo u videu objavljenom na Instagramu.

On je naveo da ovo "nije pitanje pojedinaca ili umetnika".

-Radi se o činjenici da je konkurs više puta korišćen za poboljšanje imidža države optužene za ozbiljne zločine, dodao je Nemo, koji je 2024. godine postao prvi nebinarni umetnik koji je pobedio u takmičenju za pesmu Evrovizije.

Islandski javni emiter RUV je u sredu objavio da će bojkotovati Pesmu Evrovizije 2026. godine nakon što je Izrael dobio zeleno svetlo za učešće, čime je postao peta zemlja koja neće učestvovati na sledećem takmičenju u Beču.

(Tanjug)

