ISHRANA TOKOM SLAVLJA: Evo šta preporučuju stručnjaci

KRAJ godine zapravo podrazumeva početak slavlja i skoro zagarantovani prekršaj svake dijete, jer su praznici vreme kada je teško odoleti svim poslasticama, druženjima i raskošnoj trpezi.

Foto Shutterstock

Ipak, apel lekara jeste da budemo malo oprezniji i imamo na umu naše zdravlje koje ipak može da trpi posledice preteranog uživanja.

Zakoračili smo u kalendarski deo godine kada su učestale slave, koje nas lagano uvode u praznični period. Kako nam neumerenost u hrani i piću ne bi zadale dodatne muke i naknadna kajanja, treba imati na umu par korisnih saveta koje preporučuje Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

UMERENOST

Izobilju hrane i pića je teško odoleti, ali probajte da nađete meru. Ovo je posebno važno za one koji već imaju neko od hroničnih oboljenja (kao što su hipertenzija ili dijabetes) ili stanja sa povećanim zdravstvenim rizikom (npr. hiperholesterolemija, prekomerna težina), kod kojih je ishrana važan faktor u lečenju i prevenciji neželjenih zdravstvenih događaja.

Neumereni unos kako alkoholnih tako i bezalkoholnih pića može nepovoljno uticati na zdravlje, nove neželjene kilograme i druga kajanja, nakon praznovanja.

RAZNOVRSNOST

Uživajte u raznolikosti izbora i ukusa, uz vođenje računa da su u ishrani i u danima slavlja zastupljene sve osnovne grupe namirnica. Posebno obratite pažnju na unos svežeg voća i povrća, koji bi trebalo da je svakodnevno, jer su ove namirnica bogati izvori vlakana, vitamina, minerala i drugih korisnih hranljivih sastojaka koji su dobri saveznici u jačanju imuniteta i drugim blagotvornim efektima po zdravlje.

Dopunite izbor namirnica suvim (smokve, šljive) i jezgrastim voćem (orasi, lešnici). Voditi računa u pogledu unosa suvog voća, jer iako predstavlja dobar nutritivni izvor ima visok sadržaj šećera i veću energetsku vrednost u odnosu na sveže voće. Takođe, birajte jezgrasto voće bez dodate soli ili šećera.

UOBROČENOST

Redovne obroke ne preskakati u iščekivanju slavske trpeze. Voditi računa da se režim ishrane u periodu proslava značajno ne poremeti, te da se održi relativna redovnost u konzumiranju hrane, kroz unos 3 glavna obroka i 2 užine.

Između posluženja pravite pauze. Potrebno je vreme da do mozga dođe informacija da je stomak pun.

BEZBEDNOST

Mislite i o bezbednosti hrane, jer je ona preduslov svakom uživanju u istoj i poštujte osnovne principe higijenskog režima u radu sa hranom:

Namirnice čuvati na odgovarajućoj temperaturi, jer temperaturni režim je jedan od ključnih faktora u bezbednosti hrane, od termičke obrade namirnica do uslova čuvanja termički obrađenih i sirovih namirnica, posebno onih koje se ubrajaju u kategoriju lako kvarljivih, kao što su: meso i proizvodi od mesa, kremasti kolači, ruska i ostale salate sa majonezom, jajima.

HRANU NE OSTAVLjATI DUŽE OD 2 SATA NA SOBNOJ TEMPERATURI

Poseban oprez je potreban u manipulaciji namirnicama koje se učestalije konzumiraju sirove, jer nose veći epidemiološki rizik, kao što su sveže voće i povrće. Sveže voće i povrće je potrebno temeljno oprati.

Ne koristite isti pribor za razne namirnice, bez prethodnog pranja vrelom vodom i deterdžentom.

Vodite računa o ličnoj higijeni, naročito, pravilnom i redovnom sprovođenju higijene ruku.

Ne zaboravite da ljudski faktor ima važnu ulogu u kontaminaciji hrane, s obzirom da se ona najčešće zagađuje mikrobiološkim agensima koji se prenose putem prljavih ruku.

DODATNI SAVETI

Nema potrebe za dosoljavanjem - hrana na trpezi je sasvim sigurno već dovoljno slana

Vodite računa o unosu dodatog šećera. Podelite radost i dezert sa bližnjima.

UNOSITE DOVOLjNO TEČNOSTI PREVASHODNO UNOSOM VODE

Ne zaboravite da alkohol "otvara" apetit i doprinosi ukupnom energetskom unosu, piše na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć