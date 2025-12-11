LABUD U LETU UDARIO U KAMION I – POGINUO: Nesvakidašnja nesreća na mostu preko kanala DTD, kod Vršca
U OKOLINI Vršca nedavno se dogodio nesvakidašnji slučaj, kada je mladi labud u letu udario u kamion u pokretu i – nastradao.
Kako „Novosti“ saznaju, do ove nesreće je došlo u trenutku kada je ova graciozna ptica preletala most preko kanala Dunav-Tisa-Dunav, kod sela Vlajkovac, i potpuno neočekivano se zakucala u šoferšajbnu teretnjaka i razbila staklo.
Od siline iznenadnog udarca, vozač kamiona je nakratko izgubio kontrolu, mogao je čak i da sleti sa svoje trake, ali je, srećom, tragedija izbegnuta.
Labud je, međutim, zadobio kobne povrede. Slomio je nogu i povredio oko. Zaposleni u Privremenom prihvatilištu za životinje iz Vršca odmah su ga odveli kod veterinara, ali mu spasa nije bilo. Uginuo je istog dana.
