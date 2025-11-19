KAKO SE EVAKUISATI U SLUČAJU POŽARA: Crveni krst Despotovac organizovao u školi simulacionu vežbu
RADI povećanja bezbednosti dece u školskim objektima, despotovački Crveni krst organizovao je u Osnovnoj školi „Stevan Nemanja“ u Stenjevcu simulacionu vežbu evakuacije u slučaju požara.
Svi učenici i zaposleni su uspeli da u skladu sa pravilima – brzo i organizovano – napuste školsku zgradu prateći označene evakuacione puteve, a vežba je organizovana u skladu sa propisanim procedurama.
Iz despotovačke organizacije CK saopštili su da ovakve aktivnosti značajno povećavaju bezbednost školske sredine i podižu svest o važnosti reagovanja u hitnim situacijama.
- Vežba je bila prilika za proveru alarma, puteva za evakuaciju i drugih bezbednosnih sredstava – istakli su u Crvenom krstu.
