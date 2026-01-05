Košarka

"DELIJE" OBJAVILE: NE IDEMO NA MEČ EVROLIGE! Hitno saopštenje navijača Crvene zvezde

Новости онлине

05. 01. 2026. u 17:38

Najnovije vesti iz Evrolige tiču su meča KK Crvena zvezda - Valensija.

FOTO: KK Crvena zvezda

Pomenuta utakmica 20. kola elitnog evropskog klupskog nadmetanja proteći će bez najvatrenijih navijača beogradskih crveno-belih.

"Delije" su se tim povodom obratile javnosti, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Delije, kao što je poznato, 6. januara u Pioniru igra se košarkaška utakmica protiv Valensije. Na isti dan je i Badnji dan, dan koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku, Božiću, prazniku rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista.

Na Badnji dan vreme posvećujemo porodici i pripremi za praznik. Znajući značaj i smisao Badnjeg dana, Delije Sever neće organizovano prisustvovati ovoj utakmici. A na prvoj sledećoj ćemo nadoknaditi ovaj izostanak gromoglasnim navijanjem!

Srećan svima predstojeći Badnji dan i Badnje veče. Mir Božiji, Hristos se rodi! - ističu navijači Zvezde.

