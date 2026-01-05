Košarka

SADA JE SVE JASNO: Tajrik DŽons ne igra protiv Partizana!

Новости онлине

05. 01. 2026. u 17:18

Tajrik Džons novi je član Olimpijakosa, a u narednom kolu Evrolige Partizan dočekuje pirejske crveno-bele.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО: Тајрик Џонс не игра против Партизана!

FOTO: I. Marinković

Dva kluba su se saglasila da Džons ne igra u "Pioniru" u duelu Evrolige.

U slučaju da se kasnije tokom sezone opet sastanu, Džons će imati pravo da igra protiv crno-belih.

Ovoga puta je odlučeno da se izbegnu tenzije, jer osećanja navijača Partizana prema Džonsu nisu baš prijatna, piše grčki "Sport24".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"