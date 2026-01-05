SADA JE SVE JASNO: Tajrik DŽons ne igra protiv Partizana!

Tajrik Džons novi je član Olimpijakosa, a u narednom kolu Evrolige Partizan dočekuje pirejske crveno-bele.

FOTO: I. Marinković

Dva kluba su se saglasila da Džons ne igra u "Pioniru" u duelu Evrolige.

U slučaju da se kasnije tokom sezone opet sastanu, Džons će imati pravo da igra protiv crno-belih.

Ovoga puta je odlučeno da se izbegnu tenzije, jer osećanja navijača Partizana prema Džonsu nisu baš prijatna, piše grčki "Sport24".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu