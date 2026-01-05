SADA JE SVE JASNO: Tajrik DŽons ne igra protiv Partizana!
Tajrik Džons novi je član Olimpijakosa, a u narednom kolu Evrolige Partizan dočekuje pirejske crveno-bele.
Dva kluba su se saglasila da Džons ne igra u "Pioniru" u duelu Evrolige.
U slučaju da se kasnije tokom sezone opet sastanu, Džons će imati pravo da igra protiv crno-belih.
Ovoga puta je odlučeno da se izbegnu tenzije, jer osećanja navijača Partizana prema Džonsu nisu baš prijatna, piše grčki "Sport24".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
PUTUJ, IGUMANE, ZA MANSTIR NE PITAJ! Evo kako se Partizan oprostio od Tajrika Džonsa
05. 01. 2026. u 09:06
GOTOVO JE! Partizan našao zamenu za Tajrika Džonsa i to kakvu...
05. 01. 2026. u 08:33
SVE JE REŠENO: Evo gde Tajrik Džons nastavlja karijeru
04. 01. 2026. u 21:51
IZRAELCI PIŠU: Tajrik Džons uskoro postaje novi košarkaš Makabija
04. 01. 2026. u 12:35
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)