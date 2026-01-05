NASTAVLJA SE SUKOB MEĐU BLOLADERIMA PO SVIM PITANJIMA: Sada je Bojana Novaković napala Đilasa zbog Rio Tinta

GLUMICA Bojana Novaković, jedna od protivnica iskopavanja litijuma u Srbiji, kritikovala je izjave lidera SSP Dragana Đilasa u vezi sa kompanijom Rio Tinto i mogućom međunarodnom arbitražom protiv Srbije i time javnost vidi još jedan sukob među blokaderima.

Foto: Printskrin

Novaković je ocenila da tvrdnje o tome da Rio Tinto razmatra arbitražni postupak nisu nova informacija, ističući da se o toj mogućnosti govori već duže vreme u stručnim i političkim krugovima. Prema njenim rečima, to što je Đilas tu temu ponovo otvorio u javnosti više liči na politički performans nego na ozbiljno i odgovorno suočavanje sa činjenicama.

Izjave Bojane Novaković dodatno su ogolile nesuglasice unutar šireg bloka blokaderskih i aktivističkih struktura koje se protive ovom projektu. Iako se formalno zalažu za isti cilj - rušenje režima, razlike u pristupu, retorici i političkim interesima sve češće izlaze na videlo, produbljujući sukobe čak i među onima koji se predstavljaju kao saveznici.

Ovaj javni sukob još jednom pokazuje da se rasprava o Rio Tintu i litijumu u Srbiji ne vodi samo između vlasti i opozicije, već i unutar samog opozicionog i aktivističkog spektra, gde ne postoji jedinstven stav ni o strategiji, ni o političkoj odgovornosti.