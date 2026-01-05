SPREMANJE ZA DRUGI DEO SEZONE: Fudbaleri Čukaričkog započeli pripreme za nastavak Superlige Srbije

Fudbaleri Čukaričkog počeli su danas pripreme za drugi deo sezone, a već u subotu putuju u Antaliju gde će boraviti do 24. januara.

FOTO: M. Vukadinović

Milan Lešnjak, šef stručnog štaba Čukaričkog, izvršio je prvu prozivku pred početak priprema za drugi deo sezone.

Na prvoj prozivci Lešnjaku se javilo 33 igrača, od toga četiri golmana: Lazar Kaličanin, Vladan Čarapić, Ivan Lainović i Marko Kandić; odbrambeni igrači: Nenad Tomović, Milan Đoković, Vojin Serafimović, Veljko Žurić, Vuk Bogdanović, Nemanja Miletić, Andreja Stojanović, Jovan Vojnović, Miloš Cvetković, Emanuel Džigba; igrači sredine terena: Marko Docić, Dušan Jovančić, Srđan Mijailović, Ognjen Abramušić, Matija Marsenić, Nemanja Mirković, Filip Matijašević, Veljko Radosavljević, Pol Embong, Bojica Nikčević, Brendon Kembridž, Godsvil Vadže, Dauda Sangare, Uroš Miladinović, Lazar Tufegdžić, Lazar Mijović; kao i napadači: Luka Đorđević, Mateo Maravić, Slobodan Tedić i Milan Pavkov.

Zbog problema sa avionskim konekcijama na prvu prozivku su kasnili Ismael Maiga i Abubakar Sise, koji će od utorka biti sa ekipom, Sambu Sisoko će se timu priključiti u četvrtak, dok je opravdano odsutan Lazar Stojanović.

"Ne mogu da kažem da sam u potpunosti zadovoljan prvim delom sezone, u nekim utakmicama smo izgubili bodove, naravno našom greškom. U narednih šest meseci će biti bolje. Malo smo kompatibilniji, iskusniji i takve stvari se neće dešavati u drugom delu prvenstva. Završili smo prvi deo šampionata na šestom mestu, ali kad vidimo bodovnu razliku u odnosu na četvrtog na tabeli, koje vodi u Evropu i devetog koji vodi u plej-aut, jako su male razlike. Očekujem da će zajedno sa nama pet ekipa konkurisati za Evropu", istakao je Lešnjak, a prenosi klupski sajt.

Čukarički će veći deo zimskih priprema odraditi u Antaliji, gde će odigrati i četiri prijateljske utakmice. Prvi, protiv poljske Krakovije 14. januara, tri dana kasnije ekipa koju sa klupe predvodi Milan Lešnjak za rivala će imati Slovacko iz Češke. Treći meč na pripremama u Turskoj "belo-crni" će odigrati protiv austrijskog Linca 20. januara, a generalnu probu pred nastavak takmičenja u Super ligi Srbije "brđani" će imati 23. januara, protiv poljske Jagelonije.

"Revidiraćemo još spisak, može da se dogodi da nešto manji broj igrača povedemo na pripreme u Tursku, jer imamo četiri utakmice. Mnogo toga zavisi i od odlazaka. Trenutno imamo dvojicu novajlija, to su Lazar Mijović iz Budućnosti i Brendon Rodžers, koji je došao iz Amerike. Što se tiče prelaznog roka i odlazaka, to su pitanja za ljude iz kluba", rekao je Lešnjak.

