OTKRIVENO KOJA ŽENA JE IZDALA MADURA?! Pregovori sa Trampom odigrali se u hotelskoj sobi u Dohi

NA ulicama Dohe, oko 12.000 kilometara od Karakasa, u jednoj sali za sastanke vodili su se razgovori o budućnosti Venecuele - bez predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

Visoki član katarske kraljevske porodice delovao je kao most između režima i Donalda Trampa, dok je američki predsednik u isto vreme okupljao armadu kako bi izvršio pritisak na venecuelanskog lidera da se preda.

Međutim, Nikolas Maduro nije učestvovao u tajnim sastancima u Dohi, prenosi britanski The Telegraph. Umesto njega, pregovore su vodili njegova potpredsednica Delsi Rodrigez i njen brat Horhe.

Prema pisanju "Miami Heralda", koji tvrdi da ima pouzdane izvore u Latinskoj Americi, Rodrigez je stupila u kontakt sa Vašingtonom kako bi se predstavila kao "prihvatljivija" alternativa Madurovom režimu.

Danas ona upravlja Venecuelom uz saglasnost Donalda Trampa.

POTPREDSEDNICA PONUDILA "UBLAŽENI REŽIM" U VENECUELI?

Detalji ovih sastanaka podstakli su sumnje da je uklanjanje Madura bila "insajderska" operacija, osmišljena tako da na vlasti ostane predsednik koji može da upravlja tranzicijom bez potpune razgradnje države i izazivanja haosa i nemira.

Kako navode izveštaji iz oktobra, Rodrigez nudi "madurizam bez Madura" - neku vrstu "ublaženog režima".

U subotu je Donald Tramp rekao da će Sjedinjene Države sada upravljati Venecuelom kroz tranziciju, preko prelazne vlade na čijem je čelu Rodrigez, dok se istovremeno priprema teren za ulazak američkih naftnih kompanija i početak eksploatacije.

- Ona je, u suštini, spremna da uradi ono što smatramo neophodnim da Venecuela ponovo postane velika - rekao je Donald Tramp novinarima o Rodrigez, koja se tokom njegove prve administracije nalazila pod američkim sankcijama zbog svoje uloge u podrivanju venecuelanske demokratije.

"RODRIGEZ IZDALA MADURA, OMOGUĆILA DA GA AMERIKANCI UHVATE BEZ OTPORA"

U nedelju je Fransisko Santos Kalderon, bivši potpredsednik Kolumbije, izjavio da je čitava operacija uklanjanja Madura bila "insajderska" i da je sprovedena uz pomoć Rodrigez.

Santos je rekao da je "apsolutno siguran" da je Rodrigez izdala Madura tako što je omogućila da ga američke snage uhvate gotovo bez otpora.

- Nisu ga zbacili, predali su ga - rekao je Santos, nekadašnji kolumbijski ambasador u SAD.

- Apsolutno sam siguran da ga je Delsi Rodrigez predala. Sve informacije koje imamo, kada ih složite, jasno ukazuju: ovo je bila operacija u kojoj je on predat.

- Očigledno je da su morali da pripreme teren. Predsednik Tramp kaže da će Delsi voditi tranziciju i ona će je voditi. Jasno joj je koja je njena uloga i pokušaće da izbori određeni stepen nezavisnosti.

Zaista, Delsi Rodrigez, 56-godišnja pravnica sa vezama u naftnoj industriji, deluje kao idealan sagovornik za saradnju sa SAD.

Ona je bila Madurova zamenica od 2018. godine, a u vladu je ušla ubrzo nakon izbora Uga Čavesa 1999, postepeno napredujući kroz hijerarhiju. Obavljala je funkcije ministarke spoljnih poslova, predsednice ustavotvorne skupštine, a kao potpredsednica preuzela je i resore nafte i finansija.

KAKO SE DELSI RODRIGEZ POPELA NA VRH POLITIČKE SCENE U VENECUELI

U toj ulozi uspela je da zadrži levičarske političke reference, ali i da postane "lice relativne ekonomske liberalizacije", navodi Džef Remzi, stručnjak za Latinsku Ameriku pri Atlantskom savetu.

Te tržišno orijentisane mere pomogle su da se Venecuela izvuče iz duboke ekonomske krize koja je trajala tokom 2021. godine, kada se privreda smanjila za tri četvrtine, a gotovo osam miliona ljudi napustilo zemlju.

To joj je, prema rečima Pedra Garmendije, analitičara političkog rizika i geopolitike, donelo naklonost ne samo Madura, već i značajnog dela poslovne elite povezane sa državom.

- Počeli su da je doživljavaju kao predvidivu i efikasnu figuru - rekao je Garmendija, govoreći o delovima privatnog sektora koji sada Rodrigez vide kao saveznika.

Ona se poziva i na revolucionarno porodično nasleđe: njen otac je nekada predvodio akciju otmice američkog biznismena u okviru komunističke gerilske grupe koja je tog čoveka optuživala da je agent CIA.

Njen brat Horhe je još jedna visoka figura sistema i trenutno predsedava parlamentom. On i njegova sestra, koji su igrali ključnu ulogu u nedavnim pregovorima sa SAD, postali su "moćni duo" u režimu, kaže Garmendija.

- Oboje su naučili kako da opstanu i funkcionišu pod američkim pritiskom i sankcijama - dodao je.

I pored tih referenci, Rodrigez sada stoji pred izazovom da okupi koaliciju i izbegne da u zemlji bude viđena kao "američki poslušnik", upozorava Remzi - naročito jer unutar vladajućeg tabora postoje rivali koji bi svaku slabost mogli da iskoriste protiv nje.

- Održati sve na okupu neće biti lako. Za sada izgleda da joj to polazi za rukom, ali možemo pretpostaviti da u vladajućoj partiji nije sve u najboljem redu - kaže Remzi.

TRAMP REKAO DA JE RODRIGEZ PONUDILA DA URADI "ŠTA GOD BUDE POTREBNO"

Tramp joj možda nije pomogao kada je u subotu izjavio da je Rodrigez razgovarala sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i ponudila da uradi "šta god bude potrebno".

Prema Remziju, pokušaji Rodrigez da "upravlja percepcijom" u zemlji i da deluje kao da se opire SAD mogli bi da objasne početne kontradiktorne izjave između nje i Trampa.

Rodrigez je poznata po konfrontacionom stilu i spremnosti da javno napada protivnike. Nakon što je Venecuela 2016. suspendovana iz trgovinskog bloka Merkosur, pokušala je da prisustvuje jednom sastanku u Buenos Ajresu uprkos zabrani.

- Ako nam zatvorite vrata, ući ćemo kroz prozor - rekla je tada novinarima.

Na konferenciji za novinare u subotu, Tramp nije precizirao koliko dugo vidi Rodrigez na čelu zemlje.

- Niko neće preuzeti vlast. Oni imaju potpredsednicu, koju je izabrao gospodin Maduro, i pretpostavljam da je ona sada predsednica - rekao je.

U kasnijem intervjuu za Njujork Post, Tramp je izjavio da neće slati trupe u Venecuelu ukoliko Rodrigez uradi ono što on želi.

Šta tačno Tramp želi za Venecuelu ostaje nejasno. Da li će se Rodrigez uskladiti s njegovim željama može zavisiti od toga koja strana njenog političkog identiteta prevagne: revolucionarna lojalistkinja ili pragmatični posrednik moći.

Prema navodima "Miami Heralda", preuzimanje vlasti od strane Rodrigez bila je jedna od dve opcije koje su katarski posrednici ponudili SAD, dok je druga bila Miguel Rodrigez Tores, penzionisani general koji se trenutno nalazi u egzilu.

Rodrigez navodno ima "značajne veze" sa članovima katarske kraljevske porodice i deo svoje imovine skriva u toj zemlji, zbog čega je Doha bila prirodan izbor za posredovanje između nje i SAD.

Tokom jednog sastanka u katarskoj prestonici, visoki član kraljevske porodice priznao je da deluju kao most između Karakasa i Vašingtona u pitanjima "obaveštajne i ekonomske saradnje", navodi "Miami Herald".

PREDLOGE O REŠENjU PITANjA VENECUELE BELOJ KUĆI PREDSTAVIO RIČARD GRENEL?

Predloge za "madurizam bez Madura" Beloj kući navodno je predstavio Ričard Grenel, jedan od Trampovih specijalnih izaslanika, koji sa Madurom sastao u januaru prošle godine.

Početni plan iz aprila predviđao je da se Maduro povuče sa vlasti, ostane u Venecueli i omogući američkim kompanijama pristup venecuelanskoj nafti. Zauzvrat, SAD bi odbacile krivične optužbe protiv Madura, a Rodrigez bi preuzela upravljanje zemljom.

Taj plan, međutim, nije zaživeo, jer je Marko Rubio insistirao da SAD treba da se zadovolje isključivo potpunom promenom režima.

Drugi predlog, iznet u septembru, predviđao je da Rodrigez predvodi prelaznu vladu dok Maduro odlazi u egzil u Katar ili Tursku. I ovaj plan je odbijen, jer su SAD smatrale da bi kriminalne strukture režima bile samo "prepakovane" pod novim vođstvom. "'Kartel light' nije bio održiva opcija", rekao je jedan izvor.

Izveštaji o sastancima tima Rodrigez sa Amerikancima utihnuli su krajem godine. Posrednici su, u međuvremenu, uveravali Trampovu administraciju da bi ona promovisala američka energetska ulaganja, što ju je činilo lakim izborom makar za vođenje prelazne vlade.

- Dugo pratim njenu karijeru, pa imam prilično jasnu sliku o tome ko je i šta predstavlja - rekao je jedan visoki američki zvaničnik za Njujork Tajms.

- Ne tvrdim da je ona trajno rešenje za probleme zemlje, ali svakako je neko s kim možemo da radimo na daleko profesionalnijem nivou nego što je to bio slučaj sa njim - dodao je, misleći na Madura.

Američki zvaničnici su, ipak, poručili da će odnos sa prelaznom vladom zavisiti od toga da li se Rodrigez bude pridržavala njihovih pravila, uz upozorenje da bi u suprotnom mogli da preduzmu dodatne vojne akcije.

U subotu uveče, Rodrigez se obratila javnosti putem državne televizije oštrim tonom:

amo momentalno oslobađanje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores - rekla je.

MARIJA KORINA MAČADO IZVISILA

Čini se da je Tramp skrajnuo Mariju Korinu Mačado, opozicionu liderku Venecuele koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir.

Tramp je izjavio da Mačado nema dovoljnu podršku u zemlji da bi preuzela vlast nakon Madura, na razočaranje njenih pristalica.

Izveštaji ukazuju da njen tim nije uspeo da ubedi Vašington da ima kapacitet da preuzme kontrolu nad državnim aparatom, pre svega zato što nije imao podršku venecuelanske vojske.

