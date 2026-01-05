Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA GRADONAČELNIKOM MOSTARA: Značaj saradnje na lokalnom nivou (FOTO)

Novosti online

05. 01. 2026. u 17:12

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem.

Foto: Instagram

- Sa gradonačelnikom Mostara razgovarao sam o unapređenju odnosa između Srbije i BiH, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou. Razmenili smo mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju naših gradova i ljudi i jačanju privrede i turizma, kao što je i direktna avio-linija Beograd-Mostar. Dijalog i međusobno uvažavanje jedini su put ka miru, stabilnosti i razumevanju, kao i svaka vrsta saradnje koja donosi korist za sve naše građane. Uveren sam da ovakvi razgovori doprinose izgradnji poverenja i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative, koje doprinose stabilnosti i prosperitetu čitavog regiona - naveo je Vučić na Instagramu.

