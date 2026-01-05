OD početka rata (Specijalne vojne operacije), ruske snage su uništile više od 100.000 ukrajinskih dronova i gotovo 700 aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto printskrin youtube military update/ telegram RVvoenkor

-Ukupno je, od početka Specijalne vojne operacije, uništeno: 670 aviona, 283 helikoptera, 107.569 bespilotnih letelica, 642 protivvazdušna raketna sistema, 26.922 tenka i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.636 borbenih vozila sa višecevnim raketnim sistemima, 32.390 artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i 50.851 jedinica specijalnih vojnih vozila, navodi se u saopštenju.

Ukrajina je samo tokom prošle godine izgubila skoro 500.000 vojnika i više od 100.000 jedinica vojne opreme, saopštio je ranije ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

Kako je naveo, Ukrajinci su u prošloj godini izgubili oko 5.500 komada oružja zapadne proizvodnje, što je skoro duplo više nego tokom 2024. godine.

Osim toga, više od 200.000 pripadnika vojske je dezertiralo ili se vodi kao da je svojevoljno odsustvovalo iz ukrajinskih oružanih snaga tokom 2025. godine, što je oko četvrtine njihovog ukupnog sastava, prema proračunima agencije TASS.

(rt.rs)

