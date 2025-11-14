MINISTARKA SARA PAVKOV U VRANJU: Na Aleksandrovačkom jezeru biće zasađeno 3.500 sadnica crnog bora

U okviru nacionalne ekološke kampanje „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“, koju sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, u Vranju danas boravi ministarka Sara Pavkov, koja je podržala veliku akciju pošumnjavanja predela u okolini Vlasinskog jezera.

Foto: J.S.

Današnja akcija je izuzetna privilegija da zajedno delujemo za prirodu. U saradnji sa gradonačelnikom Vranja, predstavnicima JP ,,Srbijašume“ i srednjoškolcima biće zasađeno 3.500 sadnica crnog bora, što će doprineti proširenju postojećeg šumskog kompleksa nadomak Alksandrovačkog jezera. Vranje je pretposlednja lokacija u okviru nacionalne ekološke kampanje, koja se sprovodi širom Srbije i ostala nam je još akcija u Subotici. Ovo je takođe i prilika za razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave o projektima za narednu godinu, a sigurna sam da ćemo postići i dogovor za lokalitet gde se nalazimo, što je od izuzetnog značaja za građane Vranja“, rekla je ministarka.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković izrazio je veliko zadovoljstvo zbog realizacije akcije pošumljavanja na Aleksandrovačkom jezeru.

- Ovde sa nama je preko 300 srednjoškolaca koji učestvuju u sadnji i na taj način pozitivno utičemo na podizanje svesti kod mladih o važnosti zaštite životne sredine. U prethodnih deset godina Grad Vranje uložio je značajna sredstva kad je reč o pošumljavanju, zasađeno je preko 3.000 sadnica, vrednost investicija je preko 10 miliona dinara, a takav trend će biti nastavljen i u narednom periodu. Ovom prilikom zahvaljujem se Ministarstvu zaštite životne sredine, jer smo na konkursu dobili 1.5 milion dinara za formiranje drvoreda sa 63 lipe u Svetogorskoj ulici. Pozivam sve građane da se uključe u ovakve aktivnosti, jer ulaganje u zaštitu životne sredine je ulaganje u budućnost“, istakao je gradonačelnik.

Realizaciju akcije pomogli su Grad Vranje, JP „Srbijašume“, Šumsko gazdinstvo Vranje i JKP „Komrad“.