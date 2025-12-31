NEOBIČAN SNIMAK SA PRVE LINIJE FRONTA: Pogledajte neuspele pokušaje Kijeva da uz pomoć dronova postavi ukrajinsku zastavu (VIDEO)
KIJEV pokušava da pomoću dronova „baba jaga“ postavi ukrajinske zastave u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Rodinskom, koje je oslobodila ruska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ruske snage su u poslednja 24 sata oborile sedam takvih dronova.
„Zbog uspeha ruske vojske u oslobađanju Donjecke Narodne Republike, kijevski režim očajnički pokušava da ubedi ukrajinsko stanovništvo i svoje zapadne sponzore u navodno kontinuirano prisustvo Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Rodinskom“, naglašava se u saopštenju Ministarstva.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
ZELENSKI ČESTITAO NOVU GODINU: Posebno se zahvalio vojnicima, imao da im kaže samo jedno
31. 12. 2025. u 17:04
"ČEKAMO DA SE VRATITE KUĆI S POBEDOM": Medvedev poslao snažnu novogodišnju poruku vojnicima
31. 12. 2025. u 16:35
PUKLA LjUBAV: Pentagon, bez upozorenja, zabranio isporuku municije Ukrajini
31. 12. 2025. u 19:55
ERDOGAN O OKONČANjU SUKOBA U UKRAJINI: "Turska nastavlja svoje inicijative za brzi kraj"
31. 12. 2025. u 13:14
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)