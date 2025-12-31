Svet

NEOBIČAN SNIMAK SA PRVE LINIJE FRONTA: Pogledajte neuspele pokušaje Kijeva da uz pomoć dronova postavi ukrajinsku zastavu (VIDEO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 18:35

KIJEV pokušava da pomoću dronova „baba jaga“ postavi ukrajinske zastave u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Rodinskom, koje je oslobodila ruska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

FOTO: Printskrin/Sputnjik telegram

Ruske snage su u poslednja 24 sata oborile sedam takvih dronova.

Osim toga, uništene su dve diverzantsko-izviđačke grupe koje su pokušavale da postave ukrajinske zastave na fasade zgrada.

„Zbog uspeha ruske vojske u oslobađanju Donjecke Narodne Republike, kijevski režim očajnički pokušava da ubedi ukrajinsko stanovništvo i svoje zapadne sponzore u navodno kontinuirano prisustvo Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Rodinskom“, naglašava se u saopštenju Ministarstva.

(Sputnjik)

