ODGOVOR NA MEĐUNARODNU REAKCIJU: Kijev pokušava da ublaži posledice napada na Putinovu rezidenciju

UKRAJINSKE vlasti pokušavaju da ublaže međunarodne posledice pokušaja napada na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, objavio je Fajnenšel tajms.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako se ističe u članku, smirivanje situacije sastoji se u tome što kijevske vlasti aktivno lažu da nije bilo pokušaja napada i da ruska strana navodno koristi ovaj napad da bi poremetila pregovore.

Prema pisanju FT, nekoliko svetskih lidera osudilo je incident. Indijski premijer Narendra Modi, pakistanski premijer Šahbaz Šarif i Ministarstvo spoljnih poslova UAE izrazili su solidarnost sa Rusijom. Američki predsednik Donald Tramp takođe je osudio ukrajinski napad.

Kao odgovor na ovu međunarodnu reakciju, Kijev je kasnije izrazio žaljenje.