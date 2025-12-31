ODGOVOR NA MEĐUNARODNU REAKCIJU: Kijev pokušava da ublaži posledice napada na Putinovu rezidenciju
UKRAJINSKE vlasti pokušavaju da ublaže međunarodne posledice pokušaja napada na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, objavio je Fajnenšel tajms.
Kako se ističe u članku, smirivanje situacije sastoji se u tome što kijevske vlasti aktivno lažu da nije bilo pokušaja napada i da ruska strana navodno koristi ovaj napad da bi poremetila pregovore.
Prema pisanju FT, nekoliko svetskih lidera osudilo je incident. Indijski premijer Narendra Modi, pakistanski premijer Šahbaz Šarif i Ministarstvo spoljnih poslova UAE izrazili su solidarnost sa Rusijom. Američki predsednik Donald Tramp takođe je osudio ukrajinski napad.
Kao odgovor na ovu međunarodnu reakciju, Kijev je kasnije izrazio žaljenje.
