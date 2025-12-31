FRANCUSKA DONELA VAŽNU ODLUKU: Mlađima od 15 godina da se zabrani korišćenje društvenih mreža

FRANCUSKA vlada je odlučila da zabrani korišćenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina i zabrani upotrebu mobilnih telefona i u srednjim školama od početka školske 2026. godine.

Foto: Profimedia

Nacrt zakona koji sadrži dva člana, u koji je "Mond" imao u vidu, je završen i trebalo bi da se razmatra početkom 2026. godine.

Francuska vlada se nada da će zakon biti usvojen u prvom kvartalu radi zaštite maloletnika na mrežama, uključujući Fejsbuk, Snepčet, Snapchat, TikTok i Jutjub, suočenih sa "velikim rizicima koji su očigledni i dokumentovani zbog masovne upotrebe opreme i određenih digitalnih usluga".

Vanredni sastanak Visokog saveta za obrazovanje (CSE, savetodavno telo Ministarstva nacionalnog obrazovanja) sazvan je 7. januara da bi odlučivao o članu 2, kojim se predlaže proširenje zabrane mobilnih telefona na srednje škole.

Očekuje se da će Državni savet potom 8. januara izdati svoje mišljenje o predlogu zakona, dok bi skupština trebalo da raspravlja o njemu na javnoj sednici zakazanoj za 19. januar.

"Mond" je obajavio da bi predsednik Francuske Emanuel Makron mogao da najavi te mere u svom novogodišnjem obraćanju naciji, koje će birti emitovano u 19:00 časova.

Mobilni telefoni su zabranjeni u francuskim osnovnim školama od 2018. godine, a nove promene bi proširile tu zabranu i na srednje škole.

Francuska je, takođe, 2023. godine donela zakon koji zahteva da društvene mreže dobiju roditeljsku saglasnost za otvaranje naloga za decu mlađu od 15 godina, iako tehnički problemi otežavaju njegovu primenu.

Makron je u junu najavio da će se zalagati za regulaciju na nivou Evropske unije da bi se zabranio pristup društvenim mrežama svim osobama mlađim od 15 godina, nakon što je smrtno ranjavanje u školi na istoku Francuske šokiralo naciju.

Evropski parlament je u novembru pozvao EU da postavi minimalne starosne granice za pristup dece društvenim mrežama, da bi se suzbio porast problema mentalnog zdravlja kod adolescenata zbog prekomernog izlaganja, iako države članice same određuju granice.

Ograničavanje pristupa maloletnika društvenim mrežama moglo bi da naiđe na dobar prijem jer je istraživanje agencije za javno mnjenje Haris interaktiv iz 2024. pokazalo da 73 ispitanika podržava zabranu pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina.

(Tanjug)

