UAE SE POVLAČI: Emirati okončali vojno prisustvo u Jemenu
UJEDINjENI Arapski Emirati saopštili su u utorak da su okončali preostalo prisustvo svojih snaga u Jemenu, ističući da je taj potez dobrovoljan i usaglašen sa partnerima, u svetlu oštrih političkih i vojnih tenzija.
Prema saopštenju Ministarstva odbrane UAE, Abu Dabi je već 2019. godine okončao svoje formalno vojno prisustvo u Jemenu nakon kraja dodeljenih misija u okviru koalicije predvođene Saudijskom Arabijom kada su samo određene jedinice ostale na teritoriji kako ni delovali u koordinaciji sa partnerima, prenosi Tasnim.
Ministarstvo je takođe navelo da su nedavni događaji kao i povećani rizici po bezbednost i efikasnost misija doveli do konačnog povlačenja jedinica.
Saopštenje dolazi nakon što je vlada Jemena poništila sporazum o zajedničkoj odbrani sa UAE i dala rok od 24 sata snagama da napuste zemlju.
Al-Alimi optužio je UAE za podršku oružane pobune Južnog prelaznog saveta u istočnim provincijama, posebno u Hadramutu i el-Mahri, dok je pohvalio ulogu Saudijske Arabije u pokušajima deeskalacije krize.
U međuvremenu, Saudijska Arabija je izrazila nadu da će UAE ispoštovati zahtev Jemena i "obustaviti svu vojnu i finansijsku podršku separatističkim frakcijama", upozoravajući da "dalje pogoršavanje situacije podriva ciljeve koalicije i stabilnost regiona".
Portparol koalicije Turki al-Maliki izjavio je da su dva broda koja su pristigla iz emiratske luke Fudžirah ušla u luku Mukala bez autorizacije, isključila sisteme za praćenje i iskrcala velike količine oružja i oklopnih vozila za Južni prelazni savet, što je "okarakterisano kao kršenje Rezolucije 2216 Saveta bezbednosti UN".
Koalicija je navela da je izvela ograničeni vazdušni napad na istovareno oružje nakon zahteva jemenske vlade podržane od Saudijske Arabije
(Tasnim)
