Srbija

GRAĐEVINSKI „PAKETI“ ZA IZBEGLICE: U Paraćinu javni poziv za poboljšanje uslova njihovog stanovanja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

14. 11. 2025. u 12:57

U OPŠTINI Paraćin u toku je javni poziv koji je raspisala lokalna samouprava za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji te opštine kroz dodelu građevinskog materijala i opreme za adaptaciju neuslovne kuće ili završetak izgradnje nove.

ГРАЂЕВИНСКИ „ПАКЕТИ“ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ: У Параћину јавни позив за побољшање услова њиховог становања

Foto: Z. Rašić

Vrednost besplatnog građevinskog „paketa“ može biti od 250.000 do 800.000 dinara po domaćinstvu korisnika, a pravo da kokurišu imaju i osobe koje su u međuvremenu stekle državljanstvo, pa im je prestao izbeglički status.

Prednost  pri izboru korisnika, odnosno više bodova prilikom rangiranja, imaće domaćinstva sa većim brojem članova i više maloletne dece, te s detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju...

Rok za podnošenje zahteva je 11. decembar.

Za ovu kategoriju korisnika i raseljene, opština Paraćin obezbediće i ogrevno drvo, za šta javni poziv tek sledi. Za ovu namenu po potpisanom ugovoru sa Komesarijatom za izbeglice  i migracije RS obezbeđeno je 1.280.000 dinara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"