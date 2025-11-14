GRAĐEVINSKI „PAKETI“ ZA IZBEGLICE: U Paraćinu javni poziv za poboljšanje uslova njihovog stanovanja
U OPŠTINI Paraćin u toku je javni poziv koji je raspisala lokalna samouprava za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji te opštine kroz dodelu građevinskog materijala i opreme za adaptaciju neuslovne kuće ili završetak izgradnje nove.
Vrednost besplatnog građevinskog „paketa“ može biti od 250.000 do 800.000 dinara po domaćinstvu korisnika, a pravo da kokurišu imaju i osobe koje su u međuvremenu stekle državljanstvo, pa im je prestao izbeglički status.
Prednost pri izboru korisnika, odnosno više bodova prilikom rangiranja, imaće domaćinstva sa većim brojem članova i više maloletne dece, te s detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju...
Rok za podnošenje zahteva je 11. decembar.
Za ovu kategoriju korisnika i raseljene, opština Paraćin obezbediće i ogrevno drvo, za šta javni poziv tek sledi. Za ovu namenu po potpisanom ugovoru sa Komesarijatom za izbeglice i migracije RS obezbeđeno je 1.280.000 dinara.
