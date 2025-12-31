PREMIJER ISKLJUČIO TELEFON, PREČI MU KONCERT U BEČU: Milatović i Spajić nisu čuli Zećane

SLUŽBENICI interventne policije prisutni su u velikom broju ispred Aerodroma u Golubovcima, gđe su i meštani Botuna koji su tražili razgovor sa premijerom Milojkom Spajićem. Međutim, do razgovora nije doslo jer je on oko 15 sati otputovao u Beč. Do razgovora nije došlo, premijer nije izašao iz zgrade, a prema nezvaničnim informacijama on i predsednik države Jakov Milatović su ušli u avion.

Foto: Profimedia

Lider DNP-a Milan Knežević je kazao da je od predstavnika policije tražio da prenese Spajiću koji je u zgradi Aerodroma da izađe i da da garancije "da će nakon koncerta na koji ide u Beč obaviti razgovor sa meštanima Zete".

-Policajac mi je kazao da Spajić neće moći da razgovara sa nama, jer je u tranzitu i da mu se obratimo preko njegovog kabineta i njegove sekretarice. Pozvao sam ga i na telefon, ali je isključen. Nismo imali nikakvu nameru da nasilno upadamo u aerodrom, niti da ga na bilo koji način ugrozimo, već samo da nam obeća da će se nastaviti dijalog u vezi sa protivzakonitim upadom u Botun. Ali i kad nemate odgovor i to je odgovor - kazao je Knežević okupljenim ggrađania i predložio da ukoliko ne bude dogovora sa ministrom Danilom Šaranovićem sutra do 12 sati, Botunjani će krenuti u "oslobađanje Botuna" kako je ranije danas najavio.

- Ne želimo sukob ni sa policijom, niti sa državom i sutra ćemo učiniti sve da ne dođe do sukoba, ali neka dobro razmisle, jer ako se policija ne povuče niko ne može znati kakve će biti posledice po Crnu Goru - poručio je Knežević.