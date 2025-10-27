VANDALIZAM U PARKU: Sa postamenta uklonjena bista „Srpkinje“
U Sunčanom parku u Požarevcu vandali su istrgli sa postamenta bistu naše poznate pesnikinje Milice Stojadinović Srpkinje (1828-1878).
Tom prilikom, oni su uništili i čelične držače, koje je potrebno ponovo napraviti i postaviti na postament.
Bista je nađena na travnjaku i odneta u Centar za kulturu, gde će se nalaziti sve dok ne bude vraćena na svoje mesto, gde je postavljena još 1995. godine. Ovo nije prvi put da se bista ove pesnikinje, poznate kao „Vrdnička vila“, našla na meti vandala. Pre pet godina ona je bila skinuta sa postamenta i odbačena u obližnje rastinje.
