"VEOMA MOĆNO ORUŽJE ŠTITI GRAĐANE NIŠA" Vučić: Znamo šta sve moramo da uradimo da bismo bili tvrd orah
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi kasarnu "Mija Stanimirović" u Nišu.
- U veoma složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji, veći je priliv vojnika nego odliv. Biće značajno veći priliv i zbog izmena zakona i sve boljih plata. Popune hrane su nivou od sto posto, rezerve goriva isto. Što se tiče ubojnih sredstava isto, popuna specijalnih jedinica jako visoko. Videćete ovde i protivvazduhoplovna sredstva, moćno oružje koje štiti grad na Nišavi. Veoma, veoma moćno oružje štiti građane Niša. Vlada opšta nervoza oko oružja i oruđa u regionu i svetu. Samo se pitate šta je cilj? Učinićemo sve da naša vojska bude dovoljno jaka. Znamo šta sve moramo da uradimo da bismo bili tvrd orah i imali tu neku vrstu odvraćajućeg dejstva - ističe predsednik.
