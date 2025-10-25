PESNIČKO TRAJANJE OLGE ARANĐELOVIĆ: U Paraćinu sinoć promovisana njena treća knjiga (FOTO)

PREPUNA galerija Kulturnog centra u Paraćinu dovoljan je pokazatelj koliko sugrađani poštuju pola veka dugo književno stvaralaštvo Olge Aranđelović, diplomirane pravnice u penziji, a u duši – pesnikinji.

Foto: Z. Rašić

Prvu poetsku zbirku „Kamenolom“ objavila je još 1989. godine, a onda je usledilo više od tri decenije dugo pesničko ćutanje, da bi se u doba korone – vratila sebi.

Drugu pesničku knjigu „Stihovi su gnezdo moje duše" objavila je 2023. godine, a ovih dana iz štampe je izašla i treća, „Molitva leptira“, promovisana sinoć pred brojnim poštovaocima pisane reči u Kulturnom centru.

Tematika njene poezije je najviše ljubavna jer, kako napominje pesnikinja, ljubav vredi onoliko koliko imate hrabrosti da iskažete svoja osećanja, koliko ste sposobni da volite.

- Najjača snaga univerzuma je ljubav ljudskog bića. Pesme druge tematike pisane su u duhu humanizma, usmerene i na analizu karaktera altruizma, mržnje i sebičnosti. Oni koji neguju mržnju treba da zavire u svoj um da bi otkrili istinu o sebi jer i društveno-ekonomske okolnosti, između ostalog, u velikoj meri doprinose kreiranju kaarktera čoveka – smatra Aranđelovićeva.

Mada se objavljivanju knjiga vratila tek u poznim godinama, ona je dobitnica brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada, član Saveza književnika u otadžbini i rasejanju (SKOR) Novi Sad.

Veče je proteklo u kazivanju stihova i muzici. Zanimljivo je da je poeziju iz najnovije knjige Olge Aranđelović čitala i Maja Stošić, predsednica paraćinskog Foto-kino kluba. Ona je takođe dokaz da se gen za umetnost nasleđuje bez obzira o kojoj vrsti umetnosti se radi jer je Maja – Olgina ćerka.