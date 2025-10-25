Srbija

PESNIČKO TRAJANJE OLGE ARANĐELOVIĆ: U Paraćinu sinoć promovisana njena treća knjiga (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

25. 10. 2025. u 11:00

PREPUNA galerija Kulturnog centra u Paraćinu dovoljan je pokazatelj koliko sugrađani poštuju pola veka dugo književno stvaralaštvo Olge Aranđelović, diplomirane pravnice u penziji, a u duši – pesnikinji.

ПЕСНИЧКО ТРАЈАЊЕ ОЛГЕ АРАНЂЕЛОВИЋ: У Параћину синоћ промовисана њена трећа књига (ФОТО)

Foto: Z. Rašić

Prvu poetsku zbirku „Kamenolom“ objavila je još 1989. godine, a onda je usledilo više od tri decenije dugo pesničko ćutanje, da bi se u doba korone – vratila sebi.

Drugu pesničku knjigu „Stihovi su gnezdo moje duše" objavila je 2023. godine, a ovih dana iz štampe je izašla i treća, „Molitva leptira“, promovisana sinoć pred brojnim poštovaocima pisane reči u Kulturnom centru.

Tematika njene poezije je najviše ljubavna jer, kako napominje pesnikinja, ljubav vredi onoliko koliko imate hrabrosti da iskažete svoja osećanja, koliko ste sposobni da volite.

-  Najjača snaga univerzuma je ljubav ljudskog bića. Pesme druge tematike pisane su u duhu humanizma, usmerene i na analizu karaktera altruizma, mržnje i sebičnosti. Oni koji neguju mržnju treba da zavire u  svoj um da bi otkrili istinu o sebi jer i društveno-ekonomske okolnosti, između ostalog, u velikoj meri doprinose kreiranju kaarktera čoveka – smatra Aranđelovićeva.

Mada se objavljivanju knjiga vratila tek u poznim godinama, ona je dobitnica brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada, član Saveza književnika u otadžbini i rasejanju (SKOR) Novi Sad.

Foto: Фото: З. Рашић

POGLEDAJ GALERIJU

Veče je proteklo u kazivanju stihova i muzici. Zanimljivo je da je poeziju iz najnovije knjige Olge Aranđelović čitala i Maja Stošić, predsednica paraćinskog Foto-kino kluba. Ona je takođe dokaz da se gen za umetnost nasleđuje bez obzira o kojoj vrsti  umetnosti se radi jer je Maja – Olgina ćerka.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi
Srbija

0 0

PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi

U organizaciji Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije u Beču će od 26. do 29. oktobra ove godine boraviti delegacija od 250 ljudi, među kojima su privrednici, poljoprivrednici, lekari i medicinsko osoblje iz više od 22 klinička centra iz cele Srbije, taksisti, pčelari, vaspitači, radnici, novinari...

24. 10. 2025. u 18:00

Politika
Tenis
Fudbal