RODI MI MAMA SESTRU, ILI BRATA: Likovni i literarni konkurs u Sečnju     

Tema je ove godine bila, Rodi mi mama sestru ili brata, a članovi komisije pregledali su veliki broj pristiglih radova i nagradili najuspešnije, knjigama za školsku biblioteku.

- Tokom godine, po tradiciji raspisujemo tri likovna i literarna konkursa, jedan od njih bio je ovaj sa temom "Rodi mi mama sestru ili brata", koji predstavlja jednu od mera aktiviranja lokalne samouprave i realizaciju mera populacione politike opštine Sečanj - naglašava Milica Zirojević, predsednik komisije za populacionu politiku opštine Srčanj, uz zahvalnost deci, njihovim vaspitačicama i učiteljicama na učešću i realizaciji konkursa.