RODI MI MAMA SESTRU, ILI BRATA: Likovni i literarni konkurs u Sečnju     

Б. Грујић

22. 10. 2025. u 08:35

Komisija za populacionu politiku opštine Sečanj u srednjem Banatu, i ove godine raspisala je likovni i literarni konkurs, na kojem su učestvovali mališani iz predškolske ustanove i učenici nižih razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Sečanj.

S. Mladenovski

Tema je ove godine bila, Rodi mi mama sestru ili brata, a članovi komisije pregledali su veliki broj pristiglih radova i nagradili najuspešnije, knjigama za školsku biblioteku.
- Tokom godine, po tradiciji raspisujemo tri likovna i literarna konkursa, jedan od njih bio je ovaj sa temom "Rodi mi mama sestru ili brata", koji predstavlja jednu od mera aktiviranja lokalne samouprave i realizaciju mera populacione politike opštine Sečanj - naglašava Milica Zirojević, predsednik komisije za populacionu politiku opštine Srčanj, uz zahvalnost deci, njihovim vaspitačicama i učiteljicama na učešću i realizaciji konkursa.
 
 

