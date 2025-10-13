I DALJE VIDLJIVE POSLEDICE POŽARA: Šuma oko Staze zdravlja na Vršačkim planinama čeka obnovu

STAZA zdravlja na Vršačkim planinama i dalje je vidno ranjena. Miris gareži još uvek se svuda oseća, iako je od velikog požara, koji je progutao oko šest hektara šume iznad grada, prošlo mesec i po dana.

Foto: J.J.Baljak

S druge strane, ostaci izgorelih stabala, rastinja i drvenog mobilijara u potezu od Kluba ekstremnih sportova „Izazov“ prema Vršačkoj kuli, kod Vrščana izazivaju osećaj tuge i gorčine, a novim turistima u sećanju ostavljaju ružnu sliku na inače prelepu prirodu Vršačkih planina.

Lepa vest je to što je bašta „Izazova“, koja je bila potpuno izgorela, u međuvremenu obnovljena zahvaljujući donacijama Vrščana i ljudi iz drugih gradova, koji su bar jednom bili na tom jedinstvenom mestu. Vlasnici su ovoga puta – poučeni lošim iskustvom, jer su u poslednje tri godine čak dva puta bili na meti šumskih požara – konstrukciju, umesto od drveta, napravili od metala i poduprli je betonskim stubovima, dok je ograda ostala drvena.

Lepa vest je i to što je Šumska uprava „Vršac“ najavila da će za mesec dana, kada počinje jesenja sadnja drveća, obnoviti izgorelu šumu oko „Izazova“, jer priroda to sama još dugo ne bi mogla. Kako kažu, za to su pripremili jednogodišnje sadnice hrasta medunca i drugih vrsta.

- Obnavljanje šume na ovom području će biti zahtevan i dugotrajan proces, s obzirom na to da je zemlja na toj strmoj padini suva, jer ne zadržava vlagu. Nećemo moći sve da obnovimo samo jednom sadnjom – kaže Čedomir Karović, upravnik Šumske uprave „Vršac“.

Inače, prema zvaničnim podacima, ovaj požar, koji je izbio 29. avgusta u prepodnevnim satima, izazvan je tako što je NN lice, najverovatnije, odbacilo neki užareni predmet (poput opuška) u suvu travu, u delu Karpatske ulice, gde se nalaze napuštene vikendice. Vatra se odatle, uz pomoć jakog vetra, velikom brzinom popela čak do Vršačke kule.