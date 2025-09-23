NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata
U narednim danima počeće elektronska naplata takse za korišćenje motornih vozila u Nacionalnom parku Tara, a vozači će ovu taksu plaćati mobilnim telefonima, preko portala www.naplatanptara.rs. Na ovaj način, ističu u nacionalnom parku, omogućene su jednostavne i brze uplate bez čekanja.
- Na početnoj strani sajta nalazi se polje za unos registarskih tablica vozila. Nakon unosa broja tablica, birate jednu od dve opcije: provera zaduženja – gde sistem prikazuje da li za vaše vozilo već postoje aktivna zaduženja, sa iznosom i datumom, kao i opcija plati unapred – koja omogućava da uplatu izvršite pre ulaska u park, za izabrani period – saopšteno je iz NP Tara.
Vrste pretplata u zavisnosti od potreba su: dnevna, desetodnevna, kao i godišnja karta.
Sistem automatski prepoznaje najpovoljniju opciju (npr. ako je više pojedinačnih dana skuplje od desetodnevne karte), a plaćanje se obavlja onlajn karticama (Visa, MasterCard, DinaCard, Maestro, American Express), elektronskim bankarstvom ili IPS QR kodom – gde je dovoljno je skenirati kod mobilnom aplikacijom banke.
- Nakon uplate dobijate elektronsku potvrdu u PDF formatu, koju možete preuzeti i čuvati tokom boravka u parku. Fiskalni račun za uplatu stiže na vašu imejl adresu. Rok za izmirivanje obaveze je 40 dana. Nakon kog roka će korisniku najpre biti upućena opomena sa iznosom naknade i troškovima obrade i slanja opomene i rokom za plaćanje od 8 dana, a u slučaju neplaćanja pokrenut postupak shodno važećem Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – dodaju u Nacionalnom parku Tara.
Cenovnik će biti objavljen uoči puštanja platforme u rad.
