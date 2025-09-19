Srbija

ČETEREŽE DOMAĆIN: U nedelju kulinarski, sportski i muzički program

Dušanka Novković

19. 09. 2025. u 10:47

ŽABARI – U naselju Četereže kod Žabara u nedelju, 21. septembra, organizuje se manifestacija „Srbijanski vez“.

ЧЕТЕРЕЖЕ ДОМАЋИН: У недељу кулинарски, спортски и музички програм

D.N.

U 9 sati održava se sveta liturgija, a nakon toga uslediće kulinarsko i sportsko takmičenje i muzički program. Organizatori manifestacije su Crkvena opština i KUD „Četereže“.

