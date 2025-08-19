NEVESELI BILANS VOĆARA ZORANA ILIĆA IZ MIRILOVCA KOD PARAĆINA U šljiviku samo uspomene

LANE je šljivik Zorana Ilića, pomoravskog proizvođača iz Mirilovca nadomak Paraćina, na 40 ari bio toliko prerodio, da su se grane bile savile do zemlje, a za berbu ovog avgusta nije ostala ni - peteljka. Mraz u vreme cvetanja, od minus osam stepeni tokom dva jutra, uzeo je danak...

Foto: Z. Rašić

Ono malo ploda sorte stenlej, što je preostalo u drugim voćnjacima, domaćin će - teškom mukom - pokušati da obere narednih dana. Već sada je, međutim, izvesno da se radi o jedva dva-tri kilograma po stablu, što neće biti ni stoti deo prošlogodišnjeg roda. Jer, pomenuti voćar, uz to i inženjer zaštite bilja, lane je sa oko dva hektara obrao 60 tona šljive, a sada će sve ukupno teško dostići 700 kilograma.

- Šteta je između 10.000 i 15.000 evra, što ću precizno znati kad završim ovu sirotinjsku berbu. Ni sa ranim sortama nisam prošao ništa bolje. I njih je "tukao" mraz i to u dva talasa. Imam oko 120 stabala čačanske rodne i dvadesetak ruske džanarike. Domaću sortu mraz je načisto upropastio, a inostrana je sa prošlogodišnje dve i po tone "spala" na 120 kilograma - objašnjava Ilić.

Iako je u pitanju minimalna količina, prvu klasu ovaj vredni proizvođač prodaje po ceni od 150 dinara i ta šljiva koristi se uglavnom za džem, dok će meki plod ostaviti sebi - za rakiju.

- Berba je mučna jer treba proći i pedesetak stabala da bih nabrao oko 70 kilograma šljive. Ne bih ni započinjao taj posao, da mi nije žao i to malo roda. Završiću sve za nekoliko dana, pa mi preostaje nada da će sledeća godina biti bolja... Inače, najrasprostranjenija nacionalna voćka u Srbiji doživela je katastrofu u čitavoj zemlji, osim delom u Vojvodini, pa će se tržište šljive ove godine "pokrivati" najviše iz uvoza - zaključuje Zoran Ilić.