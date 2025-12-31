"ČEKAMO DA SE VRATITE KUĆI S POBEDOM": Medvedev poslao snažnu novogodišnju poruku vojnicima
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je svim Rusima predstojeću Novu godinu i poželeo blagostanje narodu velike i nepobedive Rusije, istakavši da je 2025. godina bila posebna.
„Dragi prijatelji, pred nama je 2026. godina. Godina za nama, 2025, bila je posebna — godina branilaca Otadžbine i 80. godišnjice velike Pobede“, naveo je Medvedev u video-obraćanju objavljenom na svom Telegram kanalu.
U novogodišnjoj čestitki Medvedev je saopštio da iskreno veruje da je pobeda Rusije blizu.
On je zahvalio Rusima koji Novu godinu provode na frontu, napominjući da je zemlja ponosna na njih i da se raduje njihovom pobedničkom povratku kući.
„Želim da izrazim ogromnu zahvalnost svima koji Novu godinu dočekuju na frontu, kao i onima koji nesebično rade u pozadini. Ponosni smo na vas i čekamo vas da se vratite kući s pobedom“, istakao je političar.
Teškoće i dostignuća 2025. godine postali su iskustvo na čijoj osnovi Rusija ide napred, zaključio je on.
Medvedev je podsetio Ruse da se snaga Rusije ogleda u vernosti njenim duhovnim osnovama.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Među povređenima i dete
31. 12. 2025. u 13:03
SVET SPORTA U ŠOKU! Legendarni fudbaler ubija Ruse u Ukrajini (FOTO)
31. 12. 2025. u 08:20
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)