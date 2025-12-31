Svet

"ČEKAMO DA SE VRATITE KUĆI S POBEDOM": Medvedev poslao snažnu novogodišnju poruku vojnicima

31. 12. 2025. u 16:35

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je svim Rusima predstojeću Novu godinu i poželeo blagostanje narodu velike i nepobedive Rusije, istakavši da je 2025. godina bila posebna.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

„Dragi prijatelji, pred nama je 2026. godina. Godina za nama, 2025, bila je posebna — godina branilaca Otadžbine i 80. godišnjice velike Pobede“, naveo je Medvedev u video-obraćanju objavljenom na svom Telegram kanalu.

U novogodišnjoj čestitki Medvedev je saopštio da iskreno veruje da je pobeda Rusije blizu.

On je zahvalio Rusima koji Novu godinu provode na frontu, napominjući da je zemlja ponosna na njih i da se raduje njihovom pobedničkom povratku kući.

„Želim da izrazim ogromnu zahvalnost svima koji Novu godinu dočekuju na frontu, kao i onima koji nesebično rade u pozadini. Ponosni smo na vas i čekamo vas da se vratite kući s pobedom“, istakao je političar.

Teškoće i dostignuća 2025. godine postali su iskustvo na čijoj osnovi Rusija ide napred, zaključio je on.

Medvedev je podsetio Ruse da se snaga Rusije ogleda u vernosti njenim duhovnim osnovama.

