NIJE BILO DOVOLJNO: Saša Kovačević i treći put sa svojom publikom zbog velikog interesovanja (FOTO)

Dušan Cakić

31. 12. 2025. u 16:40

POSLE dva izuzetno uspešna i rasprodata koncerta u Sava centru, pop zvezda Saša Kovačević je zbog ogromnog interesovanja publike zakazao i treći koncert.

НИЈЕ БИЛО ДОВОЉНО: Саша Ковачевић и трећи пут са својом публиком због великог интересовања (ФОТО)

Foto: Aleksej Nešović

​Novi datum druženja sa publikom je 7. februar, 2026. godine, kada će jedan od najpopularnijih izvođača regiona još jednom stati na veliku scenu i prirediti veče puno emocija, hitova i vrhunske produkcije. Decembarski nastupi u novoj Plavoj dvorani postavili su visoke standarde, a publika je svaku pesmu ispratila ovacijama.

Foto: Aleksej Nešović

​Sašine fanove očekuje spektakl kakav samo pevač ume da napravi, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da je interesovanje za treći koncert ogromno, nema sumnje da će Kovačević ovim nastupom zaokužiti muzičku trilogiju o kojoj bruji ceo region, u kojoj se slavi ljubav i muzika.

 

