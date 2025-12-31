NIJE BILO DOVOLJNO: Saša Kovačević i treći put sa svojom publikom zbog velikog interesovanja (FOTO)
POSLE dva izuzetno uspešna i rasprodata koncerta u Sava centru, pop zvezda Saša Kovačević je zbog ogromnog interesovanja publike zakazao i treći koncert.
Novi datum druženja sa publikom je 7. februar, 2026. godine, kada će jedan od najpopularnijih izvođača regiona još jednom stati na veliku scenu i prirediti veče puno emocija, hitova i vrhunske produkcije. Decembarski nastupi u novoj Plavoj dvorani postavili su visoke standarde, a publika je svaku pesmu ispratila ovacijama.
Sašine fanove očekuje spektakl kakav samo pevač ume da napravi, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da je interesovanje za treći koncert ogromno, nema sumnje da će Kovačević ovim nastupom zaokužiti muzičku trilogiju o kojoj bruji ceo region, u kojoj se slavi ljubav i muzika.
