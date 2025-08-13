„RESAVA KROZ VEKOVE“: Spoj muzike, umetnosti i tradicije

U okviru 33. “Dana srpskoga duhovnog preobraženja” u Trućevcu je održana manifestacija „Resava kroz vekove“.

Foto: SO Despotovac

Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom programu, od nastupa KUD „Buk“, izvedbi gostiju iz Francuske i SAD-a, kao i skeča pozorišne radionice “Iza kulisa”.

Manifestaciju su obogatili nastupi mladih talenata Despotovca, izložba Udruženja likovnih stvaralaca „Manasija“, viteške borbe i streličarstvo. Događaj je spojio muziku, umetnost i tradiciju, podsećajući na bogato kulturno-istorijsko nasleđe resavskog kraja.