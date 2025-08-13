Srbija

„RESAVA KROZ VEKOVE“: Spoj muzike, umetnosti i tradicije

Zorica Gligorijević

13. 08. 2025. u 13:58

U okviru 33. “Dana srpskoga duhovnog preobraženja” u Trućevcu je održana manifestacija „Resava kroz vekove“.

„РЕСАВА КРОЗ ВЕКОВЕ“: Спој музике, уметности и традиције

Foto: SO Despotovac

Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatom programu, od nastupa KUD „Buk“, izvedbi gostiju iz Francuske i SAD-a, kao i skeča pozorišne radionice “Iza kulisa”.

Foto: Фото: СО Деспотовац

POGLEDAJ GALERIJU

Manifestaciju su obogatili nastupi mladih talenata Despotovca, izložba Udruženja likovnih stvaralaca „Manasija“, viteške borbe i streličarstvo. Događaj je spojio muziku, umetnost i tradiciju, podsećajući na bogato kulturno-istorijsko nasleđe resavskog kraja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)